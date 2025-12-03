La compensació de Enginyer de Programari in United States a Ansys oscil·la entre $98.7K per year per a P1 i $150K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $136K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ansys. Última actualització: 12/3/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A Ansys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)
