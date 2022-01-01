Directori d'Empreses
Ansys
Ansys Salaris

El rang de salaris de Ansys varia de $22,287 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $190,000 per a Enginyer de Maquinari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ansys. Última actualització: 8/21/2025

$160K

Enginyer de Programari
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Enginyer Mecànic
P2 $110K
P3 $164K
Enginyer de Maquinari
Median $190K

Servei al Client
$63.4K
Enginyer Elèctric
$174K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$131K
Màrqueting
$124K
Operacions de Màrqueting
$113K
Enginyer Òptic
$62.3K
Gestor de Producte
$131K
Gerent de Projecte
$179K
Reclutador
$107K
Vendes
$133K
Enginyer Comercial
$39.3K
Gerent de Programa Tècnic
$123K
Redactor Tècnic
$87.1K
Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'accions
RSU

A Ansys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anualment)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anualment)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a Ansys és Enginyer de Maquinari amb una compensació total anual de $190,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Ansys és de $111,360.

Altres recursos