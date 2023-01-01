Directori d'empreses
Alorica
Alorica Salaris

El salari de Alorica oscil·la entre $2,394 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $552,750 per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Alorica. Darrera actualització: 11/13/2025

Atenció al Client
$6.4K
Recursos Humans
$5K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$553K

Màrqueting
$33.4K
Gestor de Projectes
$24.4K
Vendes
$2.4K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Alorica és Tecnòleg de la Informació (TI) at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $552,750. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Alorica és $15,390.

