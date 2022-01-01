Directori d'Empreses
Airtable Salaris

El rang de salaris de Airtable varia de $112,700 en compensació total anual per a Servei al Client a l'extrem inferior a $755,000 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Airtable. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Enginyer de Programari
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Enginyer de programari full-stack

Dissenyador de Producte
Median $230K
Gestor de Producte
Median $255K

Investigador UX
Median $423K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $755K
Científic de Dades
Median $315K
Operacions de Màrqueting
Median $172K
Operacions de Negocis
$388K
Analista de Negocis
$162K
Servei al Client
$113K
Èxit del Client
$114K
Recursos Humans
$116K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$332K
Màrqueting
$191K
Gerent de Disseny de Producte
$609K
Reclutador
$166K
Enginyer Comercial
$165K
Analista de Ciberseguretat
$362K
Arquitecte de Solucions
$288K
Gerent de Programa Tècnic
$470K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A Airtable, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a Airtable és Gerent d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $755,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Airtable és de $278,523.

