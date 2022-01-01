Directori d'empreses
Notion
Notion Salaris

El salari de Notion oscil·la entre $69,964 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $531,500 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Notion. Darrera actualització: 10/23/2025

Enginyer de Programari
L1 $231K
L3 $382K
L4 $532K

Enginyer de Software Full-Stack

Científic de Dades
Median $186K
Dissenyador de Producte
Median $440K

Gestor de Producte
Median $395K
Vendes
Median $230K
Comptable
$90.5K
Gestor d'Operacions de Negoci
$226K
Analista de Negoci
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Recursos Humans
$70K
Màrqueting
$175K
Gestor de Programes
$187K
Reclutador
$209K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$128K
Compensacions Totals
$186K
Investigador UX
$170K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Notion, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Notion és Enginyer de Programari at the L4 level amb una compensació total anual de $531,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Notion és $202,475.

