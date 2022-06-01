Directori d'Empreses
Accion Labs
Accion Labs Salaris

El rang de salaris de Accion Labs varia de $6,474 en compensació total anual per a Reclutador a l'extrem inferior a $388,050 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Accion Labs. Última actualització: 8/15/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $17.7K
Científic de Dades
$18.3K
Gestor de Producte
$28.7K

Reclutador
$6.5K
Vendes
$244K
Arquitecte de Solucions
$388K
Gerent de Programa Tècnic
$35.5K
PMF

El rol més ben pagat informat a Accion Labs és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $388,050. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Accion Labs és de $28,720.

