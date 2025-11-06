Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Seattle Area в Zoom варира от $149K на year за ZP1 до $386K на year за ZP4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Seattle Area възлiza на $274K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Zoom. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ZP1
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Zoom, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
