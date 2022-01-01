Директория на компаниите
Zoom
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Zoom, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems.

    zoom.us
    Уебсайт
    2011
    Година на основаване
    4,750
    Брой служители
    $1B-$10B
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Zoom

    Свързани компании

    • RingCentral
    • Microsoft
    • Salesforce
    • Oracle
    • ServiceNow
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси