Zoom Заплати

Заплатата в Zoom варира от $30,602 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $487,550 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zoom. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

ДевОпс инженер

Рисърч сайънтист

Продуктов мениджър
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Продуктов дизайнер
ZP3 $194K
ZP4 $271K

ЮИкс дизайнер

Рекрутър
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Маркетинг
Median $225K

Продукт маркетинг мениджър

Мениджър софтуерно инженерство
Median $310K
Продажби
Median $200K
Бизнес аналитик
Median $137K
Аналитик данни
Median $210K
Аналитик по киберсигурност
Median $212K
Финансов аналитик
Median $155K
Проектен мениджър
Median $145K
Човешки ресурси
Median $188K
Инженер по продажби
Median $239K
Счетоводител
$192K

Техникъл акаунтънт

Административен асистент
$42.2K
Мениджър бизнес операции
$259K
Бизнес развитие
$488K
Корпоративно развитие
$189K
Клиентско обслужване
$73.7K
Операции клиентско обслужване
$83.1K
Мениджър анализ на данни
$114K
Специалист по данни
$30.6K
Графичен дизайнер
$259K
Информационен технолог (ИТ)
$131K
Правни въпроси
$296K
Маркетингови операции
$456K
Програмен мениджър
$147K
Подкрепа продажби
$143K
Архитект на решения
$223K

Архитект облачна сигурност

Технически Account Manager
$180K
Технически програмен мениджър
$64K
Технически писател
$132K
Доверие и сигурност
$94.6K
УИ изследовател
$211K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Zoom, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at Zoom is Бизнес развитие at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $487,550. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zoom is $200,000.

