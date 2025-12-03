Директория на компаниите
Yamaha
Yamaha Анализатор на данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in Indonesia в Yamaha варира от IDR 136.79M до IDR 191.18M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yamaha. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$9K - $10.9K
Indonesia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$8.3K$9K$10.9K$11.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Yamaha?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Yamaha in Indonesia е с годишно общо възнаграждение от IDR 191,181,630. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yamaha за позицията Анализатор на данни in Indonesia е IDR 136,793,753.

