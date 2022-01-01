Директория на компаниите
Coinbase
Работите тук? Заявете вашата компания

Coinbase Заплати

Заплатата в Coinbase варира от $69,345 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $1,186,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Coinbase. Последно актуализирано: 9/5/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Фронтенд софтуер инженер

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

Крипто инженер

Продуктов мениджър
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Продуктов дизайнер
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Интеракшън дизайнер

ЮИкс дизайнер

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Специалист по данни
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Технически програмен мениджър
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Мениджър софтуерно инженерство
M6 $560K
M7 $772K
Аналитик по киберсигурност
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Човешки ресурси
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Маркетинг
IC5 $200K
IC6 $270K

Продукт маркетинг мениджър

Програмен мениджър
IC4 $163K
IC5 $193K
Проектен мениджър
IC5 $213K
IC6 $346K
Финансов аналитик
Median $214K
Аналитик данни
Median $175K
Бизнес развитие
Median $477K
Правни въпроси
Median $526K
Информационен технолог (ИТ)
Median $240K
Мениджър анализ на данни
Median $380K
Административен асистент
$143K
Бизнес операции
$200K
Бизнес аналитик
$263K
Клиентско обслужване
$69.3K
Операции клиентско обслужване
$135K
Успех на клиентите
$352K
Управленски консултант
$335K
Маркетингови операции
$550K
Рекрутър
$228K
Продажби
$213K
Архитект на решения
$219K

Дейта архитект

Cloud Security Architect

УИ изследовател
Median $262K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В Coinbase, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Coinbase, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Coinbase е Софтуерен инженер at the IC8 level с годишно общо възнаграждение от $1,186,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Coinbase е $268,745.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Coinbase

Свързани компании

  • Zillow
  • Upstart
  • SoFi
  • Compass
  • LendingClub
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси