Директория на компаниите
Treasure Data
Работите тук? Заявете вашата компания

Treasure Data Заплати

Заплатата в Treasure Data варира от $75,750 общо възнаграждение годишно за Технически програмен мениджър в долния край до $225,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Treasure Data. Последно актуализирано: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $195K
Продуктов мениджър
Median $225K
Аналитик данни
$81.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Специалист по данни
$111K
Маркетинг
$222K
Продуктов дизайнер
$145K
Продажби
$205K
Инженер по продажби
$102K
Мениджър софтуерно инженерство
$208K
Архитект на решения
$196K
Technical Account Manager
$173K
Технически програмен мениджър
$75.7K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Treasure Data е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $225,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Treasure Data е $184,181.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Treasure Data

Свързани компании

  • Cockroach Labs
  • Instabase
  • Rubrik
  • Proofpoint
  • Docker
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси