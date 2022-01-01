Директория на компаниите
Docker
Docker Заплати

Заплатата в Docker варира от $104,475 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $499,988 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Docker. Последно актуализирано: 9/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $262K
Инженер по продажби
Median $280K
Бизнес операции
$114K

Клиентско обслужване
$104K
Маркетинг
$176K
Продуктов дизайнер
$500K
Продуктов мениджър
$162K
Продажби
$185K
Мениджър софтуерно инженерство
$250K
Архитект на решения
$202K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Docker is Продуктов дизайнер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $499,988. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Docker is $193,633.

