Proofpoint
Proofpoint Заплати

Заплатата в Proofpoint варира от $72,436 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $543,150 за Маркетинг в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Proofpoint. Последно актуализирано: 9/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Счетоводител
Median $134K
Мениджър анализ на данни
Median $420K

Продуктов мениджър
Median $225K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $394K
Продажби
Median $142K
Бизнес аналитик
$79.6K
Специалист по данни
$72.4K
Финансов аналитик
$112K
Човешки ресурси
$169K
Информационен технолог (ИТ)
$265K
Маркетинг
$543K
Продуктов дизайнер
$134K
Рекрутър
$154K
Аналитик по киберсигурност
$127K
Технически програмен мениджър
$186K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Proofpoint, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Proofpoint е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $543,150. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Proofpoint е $169,150.

