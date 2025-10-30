Директория на компаниите
StockX
StockX Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in United States в StockX възлиза на $230K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на StockX. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна заплата
company icon
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Общо годишно
$230K
Ниво
Senior Software Engineering Manager
Основна
$200K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$30K
Години в компанията
3 Години
Години опит
12 Години
Какви са кариерните нива в StockX?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В StockX, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в StockX in United States е с годишно общо възнаграждение от $505,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в StockX за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $210,000.

Други ресурси