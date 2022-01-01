Директория на компаниите
StockX
StockX Заплати

Заплатата в StockX варира от $85,570 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $472,625 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на StockX. Последно актуализирано: 10/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $174K
Продуктов мениджър
Median $165K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $230K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

96 61
Специалист по данни
$473K
Маркетинг
$106K
Продуктов дизайнер
$85.6K
Технически програмен мениджър
$169K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В StockX, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в StockX е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $472,625. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в StockX е $169,150.

