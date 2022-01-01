Директория на компаниите
Drizly
Drizly Заплати

Диапазонът на заплатите на Drizly варира от $132,660 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $351,750 за Ръководител на експерти по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Drizly. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $170K
Продуктов мениджър
Median $225K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $261K

Ръководител на експерти по данни
$352K
Експерт по данни
$133K
Маркетингови операции
$246K
Продуктов дизайнер
$162K
Продажби
$234K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Drizly, е Ръководител на експерти по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $351,750. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Drizly, е $229,413.

