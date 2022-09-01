Директория на компаниите
Stats Perform
Работите тук? Заявете вашата компания

Stats Perform Заплати

Заплатата в Stats Perform варира от $34,667 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $135,675 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Stats Perform. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $54.6K
Информационен технолог (ИТ)
$34.7K
Продуктов мениджър
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Stats Perform е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $135,675. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Stats Perform е $54,571.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Stats Perform

Свързани компании

  • Intuit
  • Spotify
  • Google
  • Uber
  • Airbnb
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси