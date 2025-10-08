Възнаграждението за ЮИкс дизайнер in United States в Roblox варира от $189K на year за IC1 до $470K на year за IC6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $350K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Roblox. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
45%
ГОД 1
35%
ГОД 2
20%
ГОД 3
В Roblox, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
45% се придобива в 1st-ГОД (11.25% тримесечно)
35% се придобива в 2nd-ГОД (8.75% тримесечно)
20% се придобива в 3rd-ГОД (5.00% тримесечно)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Roblox, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (8.25% тримесечно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (8.25% тримесечно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (8.25% тримесечно)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Roblox, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.