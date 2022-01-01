Директория на компаниите
Dropbox Заплати

Заплатата в Dropbox варира от $85,576 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $884,238 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Dropbox. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Сикюрити софтуер инженер

Продуктов дизайнер
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Интеракшън дизайнер

ЮИкс дизайнер

Продуктов мениджър
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Мениджър софтуерно инженерство
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Специалист по данни
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Маркетинг
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Технически програмен мениджър
IC3 $253K
IC4 $314K
Рекрутър
IC3 $154K
IC4 $212K
УИ изследовател
Median $240K
Мениджър продуктов дизайн
Median $426K
Програмен мениджър
Median $157K
Продажби
Median $180K
Архитект на решения
Median $171K

Дейта архитект

Архитект облачна сигурност

Административен асистент
$104K
Бизнес операции
$191K
Мениджър бизнес операции
$151K
Бизнес аналитик
$198K
Бизнес развитие
$428K
Ръководител на екипа
$111K
Корпоративно развитие
$134K
Клиентско обслужване
$85.6K
Аналитик данни
$197K
Мениджър анализ на данни
$667K
Финансов аналитик
$96.5K
Графичен дизайнер
$222K
Хардуерен инженер
$308K
Човешки ресурси
$343K
Информационен технолог (ИТ)
$145K
Правни въпроси
$196K
Маркетингови операции
$180K
Партньорски мениджър
$98.6K
Инженер по продажби
$365K
Аналитик по киберсигурност
$319K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Dropbox, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at Dropbox is Мениджър софтуерно инженерство at the M6 level with a yearly total compensation of $884,238. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dropbox is $242,822.

