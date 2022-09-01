Директория на компаниите
Precision Castparts
Precision Castparts Заплати

Заплатата в Precision Castparts варира от $72,471 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $196,980 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Precision Castparts. Последно актуализирано: 10/9/2025

$160K

Механичен инженер
Median $103K
Счетоводител
$72.5K
Специалист по данни
$197K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Precision Castparts е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $196,980. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Precision Castparts е $103,000.

Други ресурси