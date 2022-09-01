Директория на компаниите
Precision Castparts
    • За нас

    Precision Castparts Corp. is the market leader in manufacturing large, complex structural investment castings, airfoil castings, forged components, aerostructures and highly engineered, critical fasteners for aerospace applications.

    http://www.precast.com
    Уебсайт
    1953
    Година на основаване
    1,500
    Брой служители
    $1B-$10B
    Прогнозни приходи
    Централа

