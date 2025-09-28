Директория на компаниите
Northslope Technologies
Northslope Technologies Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Northslope Technologies възлиза на $185K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Northslope Technologies. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
Northslope Technologies
Software Engineer
New York, NY
Общо годишно
$185K
Ниво
-
Основна
$165K
Stock (/yr)
$20K
Бонус
$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Northslope Technologies?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Northslope Technologies

Други ресурси