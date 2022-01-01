Директория на компаниите
Pinterest
Работите тук? Заявете вашата компания

Pinterest Заплати

Заплатата в Pinterest варира от $55,210 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $1,154,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Pinterest. Последно актуализирано: 8/26/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
L3 $205K
L4 $242K
L5 $360K
L6 $447K
Мениджър софтуерно инженерство
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Продуктов мениджър
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Продуктов дизайнер
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

ЮИкс дизайнер

Продажби
Median $204K

Акаунт мениджър

Технически програмен мениджър
Median $265K
Бизнес аналитик
Median $163K
Аналитик данни
Median $300K
Финансов аналитик
Median $152K
Проектен мениджър
Median $156K
УИ изследовател
Median $275K
Бизнес операции
Median $213K
Мениджър анализ на данни
Median $525K
Маркетинг
Median $261K
Програмен мениджър
Median $174K
Човешки ресурси
Median $160K
Счетоводител
$715K

Техникъл акаунтънт

Мениджър бизнес операции
$176K
Бизнес развитие
$157K
Ръководител на екипа
$211K
Корпоративно развитие
$896K
Клиентско обслужване
$56.5K
Графичен дизайнер
$196K
Информационен технолог (ИТ)
$55.2K
Правни въпроси
$117K
Маркетингови операции
$214K
Партньорски мениджър
$91.6K
Мениджър продуктов дизайн
$249K
Рекрутър
$76.2K
Инженер по продажби
$219K
Цялостни възнаграждения
$283K
Рисков капиталист
$159K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

50%

ГОД 1

33%

ГОД 2

17%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Pinterest, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 50% се придобива в 1st-ГОД (12.50% тримесечно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (8.25% тримесечно)

  • 17% се придобива в 3rd-ГОД (4.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Pinterest, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Pinterest, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Pinterest е Мениджър софтуерно инженерство at the M18 level с годишно общо възнаграждение от $1,154,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pinterest е $248,750.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Pinterest

Свързани компании

  • Facebook
  • Dropbox
  • Twitter
  • Roku
  • Telenav
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси