Директория на компаниите
Kaseya
Работите тук? Заявете вашата компания

Kaseya Заплати

Заплатата в Kaseya варира от $40,778 общо възнаграждение годишно за Архитект на решения в долния край до $105,440 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Kaseya. Последно актуализирано: 9/15/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Фул-стак софтуер инженер

Продажби
Median $80K

Акаунт мениджър

Продуктов мениджър
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Клиентско обслужване
$42.2K
Човешки ресурси
$88.2K
Управленски консултант
$96.6K
Продуктов дизайнер
$95.5K
Проектен мениджър
$71.6K
Мениджър софтуерно инженерство
$78.3K
Архитект на решения
$40.8K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Kaseya е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $105,440. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kaseya е $78,290.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Kaseya

Свързани компании

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси