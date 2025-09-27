Възнаграждението за Софтуерен инженер in Poland в Kaseya варира от PLN 255K на year за Software Engineer 2 до PLN 291K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Poland възлiza на PLN 265K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kaseya. Последна актуализация: 9/27/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност