Възнаграждението за Софтуерен инженер in Poland в Kaseya варира от PLN 255K на year за Software Engineer 2 до PLN 291K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Poland възлiza на PLN 265K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kaseya. Последна актуализация: 9/27/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
(Начално ниво)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Виж 2 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Kaseya in Poland е с годишно общо възнаграждение от PLN 327,642. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kaseya за позицията Софтуерен инженер in Poland е PLN 274,918.

