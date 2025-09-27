Директория на компаниите
  • Заплати
  • Продажби

  • Всички заплати в Продажби

Kaseya Продажби Заплати

Възнаграждението за Продажби in United States в Kaseya възлiza на $136K на year за Senior Sales. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $80K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kaseya. Последна актуализация: 9/27/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 2 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Допринеси
Какви са кариерните нива в Kaseya?

Включени длъжности

Акаунт мениджър

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в Kaseya in United States е с годишно общо възнаграждение от $160,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kaseya за позицията Продажби in United States е $53,000.

