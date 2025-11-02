Директория на компаниите
Работите тук? Заявете вашата компания
Възнаграждението за Бизнес анализатор in United States в Indeed варира от $97.7K на year за L1 до $214K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $158K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indeed. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Business Analyst I
$97.7K
$87.2K
$4K
$6.6K
L2
Business Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
L2-II
Senior Business Analyst
$142K
$112K
$14.2K
$16.1K
Виж 3 още нива
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (8.35% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Бизнес анализатор оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в Indeed in United States е с годишно общо възнаграждение от $232,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Indeed за позицията Бизнес анализатор in United States е $127,550.

