Glassdoor Заплати

Заплатата в Glassdoor варира от $11,551 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $342,705 за Маркетингови операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Glassdoor. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $192K
Мениджър софтуерно инженерство
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Специалист по данни
Median $190K
Продуктов дизайнер
Median $153K
УИ изследовател
Median $254K
Мениджър бизнес операции
$205K
Успех на клиентите
$122K
Аналитик данни
$129K
Мениджър анализ на данни
$250K
Маркетингови операции
$343K
Програмен мениджър
$279K
Проектен мениджър
$110K
Продажби
$11.6K
Технически програмен мениджър
$139K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Glassdoor е Маркетингови операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $342,705. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Glassdoor е $192,000.

