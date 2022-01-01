Директория на компаниите
Collective Health
Работите тук? Заявете вашата компания

Collective Health Заплати

Заплатата в Collective Health варира от $65,325 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $502,500 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Collective Health. Последно актуализирано: 10/13/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $195K
Продуктов мениджър
Median $138K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $250K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Мениджър бизнес операции
$97.5K
Бизнес аналитик
$65.3K
Аналитик данни
$88.4K
Специалист по данни
$124K
Финансов аналитик
$149K
Продуктов дизайнер
$170K
Продажби
$503K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Collective Health, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Najbolje plačana pozicija pri Collective Health je Продажби at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $502,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Collective Health je $143,625.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Collective Health

Свързани компании

  • NEXT Trucking
  • Turo
  • Metromile
  • Papa
  • Sure
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси