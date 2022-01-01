Директория на компаниите
Rally Health Заплати

Диапазонът на заплатите на Rally Health варира от $89,445 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $321,300 за Експерт по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Rally Health. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Експерт по данни
$321K
Човешки ресурси
$89.4K
Продуктов дизайнер
Median $153K

Продуктов мениджър
Median $210K
Рекрутер
$156K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $305K
Технически ръководител на програма
$219K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
Options

В Rally Health, Options подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (12.50% полугодишно)

ЧЗВ

Rolul cel mai bine plătit raportat la Rally Health este Експерт по данни at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $321,300. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rally Health este $210,000.

