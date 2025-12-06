Директория на компаниите
IHS Markit
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Проектен мениджър

  • Всички заплати в Проектен мениджър

IHS Markit Проектен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in Australia в IHS Markit варира от A$122K до A$170K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IHS Markit. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$85.9K - $101K
Australia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$80.2K$85.9K$101K$112K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Проектен мениджър заявки в IHS Markit за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в IHS Markit?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Проектен мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в IHS Markit in Australia е с годишно общо възнаграждение от A$169,803. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IHS Markit за позицията Проектен мениджър in Australia е A$121,909.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за IHS Markit

Свързани компании

  • Leidos
  • EQ
  • AVEVA
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.