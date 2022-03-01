Директория на компаниите
AVEVA
AVEVA Заплати

Заплатата в AVEVA варира от $26,427 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $209,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на AVEVA. Последно актуализирано: 8/26/2025

$160K

Софтуерен инженер
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $209K
Информационен технолог (ИТ)
Median $111K

Маркетинг
Median $120K
Клиентско обслужване
$147K
Специалист по данни
$99.5K
Финансов аналитик
$102K
Продуктов дизайнер
$100K
Продуктов мениджър
$128K
Програмен мениджър
$67.2K
Проектен мениджър
$92.2K
Продажби
$26.4K
Архитект на решения
$113K
Технически програмен мениджър
$148K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в AVEVA е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $209,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AVEVA е $111,000.

Други ресурси