EQ
EQ Заплати

Заплатата в EQ варира от $104,475 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $223,875 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на EQ. Последно актуализирано: 10/17/2025

Бизнес аналитик
$104K
Софтуерен инженер
$224K
Мениджър софтуерно инженерство
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в EQ е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $223,875. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в EQ е $109,624.

