Grainger
Grainger Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in United States в Grainger варира от $264K на year за Senior Software Engineering Manager до $340K на year за Director. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $230K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grainger. Последна актуализация: 11/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в Grainger?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Grainger in United States е с годишно общо възнаграждение от $340,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Grainger за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $263,000.

