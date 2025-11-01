Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in United States в Grainger варира от $264K на year за Senior Software Engineering Manager до $340K на year за Director. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $230K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grainger. Последна актуализация: 11/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
