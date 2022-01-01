Директория на компаниите
Texas Instruments
Работите тук? Заявете вашата компания

Texas Instruments Заплати

Заплатата в Texas Instruments варира от $2,448 общо възнаграждение годишно за Рисков капиталист в долния край до $295,470 за Правен в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Texas Instruments. Последно актуализирано: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Хардуерен инженер
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Аналогов инженер

ASIC инженер

SoC инженер

Инженер по вградени хардуерни системи

Софтуерен инженер
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мрежов инженер

Софтуерен инженер за вградени системи

Електроинженер
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Механичен инженер
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Производствен инженер

Проектантски инженер

Тестов инженер

Инженер по поддръжка

Маркетинг
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Химичен инженер
Median $113K

Процесен инженер

Инженер по съоръжения

Продажби
26 $196K
28 $249K

Представител по продажби на терен

Проектен мениджър
Median $185K
Инженер по продажби
24 $156K
26 $191K
Продуктов дизайнер
Median $125K
Мениджър на софтуерно инженерство
Median $97.4K
Програмен мениджър
Median $252K
Бизнес анализатор
Median $105K
Бизнес развитие
Median $259K
Информационен технолог (ИТ)
Median $86K
Архитект на решения
Median $156K
Счетоводител
$45.2K
Мениджър на бизнес операции
$227K
Анализатор на данни
$86.3K
Специалист по данни
$112K
Мениджър на съоръжения
$206K
Финансов анализатор
$128K
Графичен дизайнер
$106K
Човешки ресурси
$88.9K
Правен
$295K
Маркетингови операции
$45.5K
Инженер по материали
$161K
Мениджър на продуктовия дизайн
$69.6K
Продуктов мениджър
$72.8K
Технически мениджър на акаунти
$203K
Мениджър на технически програми
$207K
Рисков капиталист
$2.4K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

0%

ГОД 1

0%

ГОД 2

0%

ГОД 3

100%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Texas Instruments, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 0% се придобива в 1st-ГОД (0.00% годишно)

  • 0% се придобива в 2nd-ГОД (0.00% годишно)

  • 0% се придобива в 3rd-ГОД (0.00% годишно)

  • 100% се придобива в 4th-ГОД (100.00% годишно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Texas Instruments е Правен at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $295,470. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Texas Instruments е $124,324.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Texas Instruments

Свързани компании

  • Applied Materials
  • Western Digital
  • Cadence Design Systems
  • Seagate
  • Lam Research
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/texas-instruments/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.