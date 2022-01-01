Директория на компаниите
Synopsys
Синопсис Заплати

Заплатата в Synopsys варира от $21,220 общо възнаграждение годишно за Технически писател в долния край до $413,667 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Синопсис. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Хардуерен инженер
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ЕйЕсАйСи инженер

ЕсоуСи инженер

ЕфПиДжиЕй инженер

Софтуерен инженер
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

Рисърч сайънтист

Продуктов мениджър
69 $284K
100 $343K

Аналитик по киберсигурност
Median $121K
Мениджър софтуерно инженерство
69 $317K
100 $414K
Архитект на решения
Median $310K

Дейта архитект

Архитект облачна сигурност

Технически програмен мениджър
Median $45.5K
Електроинженер
Median $326K
Продуктов дизайнер
Median $145K
Мениджър продуктов дизайн
Median $330K
Специалист по данни
Median $154K
Продажби
Median $331K
Програмен мениджър
Median $357K
Бизнес аналитик
$140K
Клиентско обслужване
$87.1K
Успех на клиентите
$90.5K
Аналитик данни
$45.2K
Мениджър анализ на данни
$159K
Финансов аналитик
$151K
Човешки ресурси
$270K
Информационен технолог (ИТ)
$34.6K
Управленски консултант
$257K
Маркетинг
$175K
Механичен инженер
$39.9K
Проектен мениджър
$146K
Инженер по продажби
$120K
Технически писател
$21.2K
УИ изследовател
$193K
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Synopsys, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Synopsys е Мениджър софтуерно инженерство at the 100 level с годишно общо възнаграждение от $413,667. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Synopsys е $166,156.

