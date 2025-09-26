Директория на компаниите
GovTech
GovTech Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Singapore в GovTech възлиза на SGD 122K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GovTech. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
Общо годишно
SGD 122K
Ниво
II
Основна
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 20.2K
Години в компанията
4 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в GovTech?

SGD 211K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в GovTech in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 179,587. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GovTech за позицията Софтуерен инженер in Singapore е SGD 105,221.

