GovTech Заплати

Заплатата в GovTech варира от $8,514 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $163,213 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на GovTech. Последно актуализирано: 9/8/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $95.1K

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

Продуктов мениджър
Median $105K
Специалист по данни
Median $100K

Продуктов дизайнер
Median $73.2K

ЮИкс дизайнер

Бизнес аналитик
Median $76.9K
Проектен мениджър
Median $110K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $163K
Аналитик данни
$8.5K
Човешки ресурси
$82.1K
Програмен мениджър
$117K
Аналитик по киберсигурност
$69.6K
Архитект на решения
$103K

Дейта архитект

Технически програмен мениджър
$74.6K
ЧЗВ

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes GovTech on Мениджър софтуерно инженерство aastase kogutasuga $163,213. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GovTech keskmine aastane kogutasu on $95,115.

