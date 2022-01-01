Директория на компаниите
Blue Origin
Blue Origin Заплати

Диапазонът на заплатите на Blue Origin варира от $90,000 в общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $249,312 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Blue Origin. Последна актуализация: 8/23/2025

$160K

Машинен инженер
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Инженер по качество

Производствен инженер

Термичен инженер

CAE инженер

Софтуерен инженер
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Системен инженер

Хардуерен инженер
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Вграден хардуерен инженер

Аерокосмически инженер
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Технически ръководител на програма
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Технически ръководител на проект

Продуктов мениджър
L3 $151K
L4 $249K
Инженер по материали
L2 $120K
L3 $140K
Електроинженер
Median $200K
Бизнес анализатор
Median $90K
Ръководител на проект
Median $146K
Бизнес операции
$102K
Химически инженер
$91.5K
Инженер по управление
$171K
Корпоративно развитие
$246K
Анализатор на данни
$164K
Ръководител на експерти по данни
$244K
Финансов анализатор
$154K
Човешки ресурси
$136K
Информационен технолог (ИТ)
$198K
Продуктов дизайнер
$218K
Ръководител на програма
$225K
Рекрутер
$99.3K
Анализатор по киберсигурност
$150K
Ръководител софтуерно инженерство
$212K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Blue Origin, е Продуктов мениджър at the L4 level с годишно общо възнаграждение от $249,312. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Blue Origin, е $151,333.

