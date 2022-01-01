Директория на компаниите
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Заплати

Диапазонът на заплатите на Aerojet Rocketdyne варира от $65,325 в общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $180,095 за Хардуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Aerojet Rocketdyne. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Машинен инженер
Median $120K
Счетоводител
$109K
Аерокосмически инженер
$75.4K

Бизнес анализатор
$65.3K
Експерт по данни
$91.5K
Хардуерен инженер
$180K
Ръководител на програма
$104K
Ръководител на проект
$120K
Технически ръководител на програма
$96.9K
ЧЗВ

