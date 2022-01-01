Директория на компаниите
MessageBird
MessageBird Заплати

Заплатата в MessageBird варира от $51,900 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $156,777 за Продуктов мениджър в горния край.

Софтуерен инженер
Median $120K
Мениджър на софтуерно инженерство
Median $152K
Човешки ресурси
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Продуктов дизайнер
$78.6K
Продуктов мениджър
$157K
Рекрутър
$62.6K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В MessageBird, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в MessageBird е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $156,777. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в MessageBird е $99,353.

Други ресурси

