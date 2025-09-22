Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in United States в Aurora варира от $122K до $167K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aurora. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

$132K - $157K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$122K$132K$157K$167K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Aurora, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Човешки ресурси pozīcijai Aurora in United States, ir gada kopējā atlīdzība $166,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Aurora Човешки ресурси pozīcijai in United States, ir $121,800.

