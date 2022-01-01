Директория на компаниите
Snowflake
Snowflake Заплати

Заплатата в Snowflake варира от $37,476 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $979,200 за Мениджър на науката за данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Snowflake. Последно актуализирано: 11/17/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Софтуерен инженер
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Продукционен софтуерен инженер

Продажби
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Представител по развитие на продажбите

Изпълнителен директор по клиенти

Архитект на решения
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Архитект на данни

Архитект по облачна сигурност

Продуктов мениджър
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Мениджър на софтуерно инженерство
M3 $616K
M4 $769K
Инженер по продажби
IC3 $303K
IC4 $297K
Мениджър на технически програми
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Специалист по данни
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Продуктов дизайнер
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX дизайнер

Финансов анализатор
Median $118K
Човешки ресурси
Median $185K
Рекрутър
Median $170K

Специалист по намиране на кандидати

Счетоводител
Median $226K

Технически счетоводител

Бизнес анализатор
Median $155K
Информационен технолог (ИТ)
Median $256K
Правен
Median $210K
Проектен мениджър
Median $300K
Анализатор по киберсигурност
Median $105K
Програмен мениджър
Median $240K
Бизнес операции
$370K
Мениджър на бизнес операции
$784K
Бизнес развитие
$289K
Обслужване на клиенти
$37.5K
Анализатор на данни
$210K
Мениджър на науката за данни
$979K
Графичен дизайнер
$623K
Маркетинг
$174K
Маркетингови операции
$121K
Операции с хора
$194K
Операции с приходи
$480K
Технически мениджър на акаунти
$134K
Технически писател
$303K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Snowflake, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Snowflake е Мениджър на науката за данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $979,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Snowflake е $290,692.

Други ресурси