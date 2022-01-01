Директория на компаниите
Interactive Brokers
Interactive Brokers Заплати

Заплатата в Interactive Brokers варира от $11,558 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $400,000 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Interactive Brokers. Последно актуализирано: 11/25/2025

Софтуерен инженер
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Анализатор по киберсигурност
Median $280K
Мениджър на софтуерно инженерство
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бизнес операции
$109K
Анализатор на данни
$116K
Специалист по данни
$132K
Човешки ресурси
$85.4K
Информационен технолог (ИТ)
$11.6K
Правен
$106K
Маркетинг
$106K
Продуктов дизайнер
$174K
Продуктов мениджър
$99.5K
Проектен мениджър
$189K
График на придобиване

10%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

15%

ГОД 5

15%

ГОД 6

15%

ГОД 7

Тип акции
RSU

В Interactive Brokers, RSUs са предмет на 7-годишен график на придобиване:

  • 10% се придобива в 1st-ГОД (10.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 3rd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 4th-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 5th-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 6th-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 7th-ГОД (15.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Interactive Brokers е Мениджър на софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $400,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Interactive Brokers е $160,026.

Други ресурси

