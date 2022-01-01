Interactive Brokers Заплати

В Interactive Brokers, RSUs са предмет на 7-годишен график на придобиване:

10 % се придобива в 1st - ГОД ( 10.00 % годишно )

15 % се придобива в 2nd - ГОД ( 15.00 % годишно )

15 % се придобива в 3rd - ГОД ( 15.00 % годишно )

15 % се придобива в 4th - ГОД ( 15.00 % годишно )

15 % се придобива в 5th - ГОД ( 15.00 % годишно )

15 % се придобива в 6th - ГОД ( 15.00 % годишно )