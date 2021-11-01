Директория на компаниите
Amplify
Amplify Заплати

Диапазонът на заплатите на Amplify варира от $73,500 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $160,800 за Рекрутер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Amplify. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $135K
Продуктов мениджър
Median $135K
UX изследовател
Median $95K

Обслужване на клиенти
$73.5K
Анализатор на данни
$115K
Информационен технолог (ИТ)
$131K
Маркетинг
$129K
Продуктов дизайнер
Median $110K
Ръководител на проект
$133K
Рекрутер
$161K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Amplify, е Рекрутер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $160,800. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Amplify, е $130,117.

