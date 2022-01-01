Pluralsight Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Pluralsight варира от $62,559 общо възнаграждение годишно за Мениджър на софтуерно инженерство в долния край до $425,850 за Успех на клиентите в горния край.

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Софтуерен инженер
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack софтуерен инженер

Продуктов мениджър
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Специалист по данни
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бизнес анализатор
Median $86K
Успех на клиентите
$426K
Информационен технолог (ИТ)
$80K
Маркетингови операции
$102K
Мениджър на продуктовия дизайн
$241K
Проектен мениджър
$87.1K
Продажби
Median $125K
Инженер по продажби
$136K
Мениджър на софтуерно инженерство
$62.6K
Архитект на решения
$136K
Мениджър на технически програми
$116K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Pluralsight, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Pluralsight е Успех на клиентите at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $425,850. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pluralsight е $135,675.

Други ресурси

