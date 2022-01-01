Директория на компаниите
Fidelity Investments
Fidelity Investments Заплати

Заплатата в Fidelity Investments варира от $7,960 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $446,667 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Fidelity Investments. Последно актуализирано: 9/5/2025

$160K

Софтуерен инженер
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Мобайл софтуер инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

ДевОпс инженер

Сайт рилайабилити инженер

Крипто инженер

Системс инженер

Специалист по данни
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Продуктов мениджър
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Мениджър софтуерно инженерство
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Бизнес аналитик
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Информационен технолог (ИТ)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Архитект на решения
L6 $166K
L7 $233K

Дейта архитект

Клауд архитект

Cloud Security Architect

Финансов аналитик
L3 $69.6K
L6 $138K
Клиентско обслужване
Median $60K
Продуктов дизайнер
L4 $105K
L5 $140K

ЮИкс дизайнер

Аналитик данни
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Управленски консултант
Median $160K
Проектен мениджър
Median $163K
Мениджър анализ на данни
Median $250K
Маркетинг
Median $155K
Програмен мениджър
Median $192K
Аналитик по киберсигурност
Median $138K
Продажби
Median $96K
УИ изследовател
Median $240K
Актюер
Median $135K
Технически програмен мениджър
Median $98K
Рисков капиталист
Median $185K

Принсипъл

Счетоводител
$102K

Техникъл акаунтънт

Административен асистент
$60.2K
Бизнес операции
$69.2K
Електроинженер
$398K
Човешки ресурси
$8K
Мениджър продуктов дизайн
$234K
Рекрутър
$70.4K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fidelity Investments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Fidelity Investments е Софтуерен инженер at the L9|VP Software Engineering level с годишно общо възнаграждение от $446,667. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fidelity Investments е $157,072.

Други ресурси