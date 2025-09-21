Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in United States в Alloy варира от $100K до $142K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alloy. Последна актуализация: 9/21/2025

Средно общо възнаграждение

$113K - $129K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$100K$113K$129K$142K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Alloy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

10 years post-termination exercise window.



