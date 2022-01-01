Директория на компаниите
Vanguard Заплати

Заплатата в Vanguard варира от $50,250 общо възнаграждение годишно за Успех на клиентите в долния край до $348,250 за Бизнес операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Vanguard. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Специалист по данни
TS02 $132K
TS03 $173K
Продуктов мениджър
Median $142K

Продуктов дизайнер
Median $120K

ЮИкс дизайнер

Аналитик данни
TS02 $133K
TS03 $153K
Проектен мениджър
Median $128K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $195K
Счетоводител
Median $103K

Техникъл акаунтънт

УИ изследовател
Median $128K
Финансов аналитик
Median $85K
Информационен технолог (ИТ)
Median $115K
Маркетинг
Median $189K
Архитект на решения
Median $200K

Дейта архитект

Cloud Security Architect

Технически програмен мениджър
Median $200K
Бизнес операции
$348K
Бизнес аналитик
$144K
Клиентско обслужване
$137K
Успех на клиентите
$50.3K
Човешки ресурси
$74.2K
Правни въпроси
$101K
Управленски консултант
$249K
Маркетингови операции
$131K
Програмен мениджър
$216K
Продажби
$55.7K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Vanguard е Бизнес операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $348,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Vanguard е $134,989.

